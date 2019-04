Son giorni buoni per comprare un Surface

Sono giorni buoni per chi voglia acquistare un Microsoft Surface e mettere così mano alla premiata gamma hardware di Redmond. Due circostanze vanno infatti casualmente a sovrapporsi generando una doppia opportunità della quale si può approfittare, l’una su Amazon e l’altra su Microsoft Store. In entrambi i casi, però, occhio alla scadenza: si tratta di offerte destinate ad esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.

Tutti gli sconti per Microsoft Surface Pro

Potrebbe tuttavia non essere un caso se in questi giorni si accumulano offerte sulla gamma Surface: nuovi prodotti potrebbero arrivare nel giro di pochi mesi, autorizzando un refresh della gamma ed abilitando i tagli di prezzo per la generazione 6 del Surface Pro. Un acquisto in queste settimane potrebbe rappresentare quindi un investimento anti-ciclo che permette di accedere ai device attuali al costo minimo, in attesa che nuovi annunci portino sul mercato una nuova generazione.

Surface, sconti su Amazon

Le offerte Surface su Amazon giungono in occasione degli Sconti di Primavera, iniziativa lanciata dal marketplace per offrire una vetrina di grande visibilità ad un ampio ventaglio di offerte che spaziano su una molteplicità di categorie. Tra gli sconti per il mondo dell’informatica si segnala come anche la gamma Amazon sia a disposizione con una interessante sforbiciata sul prezzo.

Tra le offerte, in particolare, compare un Surface Pro 6, Core i5, 8GB di RAM e SSD da 128 GB al prezzo di 809 euro (sconto del 24%, per un risparmio netto di 260 euro sul prezzo di listino). La versione da 256 GB, al contempo, ha uno sconto del 16% che porta il prezzo da 1399 a 1173 euro.

Questo il quadro completo delle offerte disponibili su Amazon per pochi giorni ancora, con prezzo aggiornato:

Surface Pro 6 Listino Prezzo aggiornato Sconto Risparmio Intel Core i5-8250u, RAM 8GB, SSD 128GB 1069€ EUR 809,10 24% circa 260€ Intel Core i5-8250u, RAM 8GB, SSD 256GB 1399€ EUR 1.173,84 16% circa 225€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 256GB 1699 € EUR 1.395,00 16% circa 280€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 512GB 2099€ EUR 1.849,00 12% circa 250€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 1TB 2499€ EUR 2.199,00 12% circa 300€

Gli sconti di primavera termineranno il 7 aprile 2019.

Surface, sconti su Microsoft Store

Gli sconti sul Microsoft Store sono accumulati sotto l’appellativo dei “Surface Days“. Tramite Microsoft Store è possibile ad esempio accedere ad un Surface Laptop 2 a partire da 1049 euro con uno sconto di 120 euro e possibilità di configurare il proprio device. Stesse possibilità, sconto di 200 euro e prezzo a partire da 899 euro concerne invece la gamma Surface Pro 6.

I Surface Days termineranno il 4 aprile 2017.