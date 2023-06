Samsung 980 PRO: SSD anche per PS5, crolla il prezzo

Fino al 30% di sconto sul prezzo di listino per le unità SSD della linea Samsung 980 PRO, caratterizzate da prestazioni top di gamma e affidabilità senza compromessi. Da 500 GB a 2 TB di capacità per l’archiviazione dei dati, con velocità di trasferimento che toccano vette in grado di rendere immediato l’avvio del PC e rapidissima l’elaborazione dei contenuti.

980 PRO: gli sconti sulle SSD Samsung top di gamma

Si arriva fino a 7.000 MB/s in lettura e a 5.000 MB/s in lettura, con performance che fanno impallidire gli hard disk tradizionali e le alternative basate su standard SATA. In questo caso, l’interfaccia è PCIe 4.0 NVMe e il fattore di forma M.2 2280. Sono compatibili anche con PS5, la console next-gen di Sony. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Perfette in ogni ambito, dalla produttività quotidiana al gaming, passando per l’editing dei contenuti multimediali più pesanti, possono costituire la soluzione definitiva per lo storage. Sono tre le versioni del prodotto oggi in offerta su Amazon, differenziate tra loro per capacità. Eccole di seguito.

Per le unità da 500 GB e 1 TB si può contare sulla spedizione gratuita e immediata da parte di Amazon, con la consegna a domicilio prevista già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva. Sei pronto all’upgrade?

