Sconti sui domini IT: con Serveplan appena 6,99 il primo anno

Scegliere un dominio che rispecchi nel modo migliore un sito Web è il modo migliore per avviare un progetto online.

D'altro canto, l'importanza di questa scelta è rappresentata dal prezzo di alcuni particolari domini. Questi, vengono rivenduti per migliaia e migliaia di euro.

Dunque anche solo “bloccarne" uno per poi occuparsi, più tardi, della realizzazione di un sito è uno scelta molto saggia. L'acquisto avviene attraverso provider specializzati che offrono questo tipo di servizio (e non solo).

In questo contesto, Serverplan rappresenta una realtà made in Italy, capace di garantire qualità e assistenza. A rendere ancora più appetibile la piattaforma poi, vi sono alcuni interessanti sconti validi dal 10 al 17 gennaio 2022 che coinvolgono proprio l'acquisto di domini.

Serveplan: provider made in Italy con super sconti sui domini

Ovviamente, l'acquisto di un dominio rappresenta solo il primo passo verso il successo online. Sotto questo punto di vista, Serverplan offre anche hosting adeguati per tutti i principali CMS sul mercato come:

WordPress

Joomla!

Drupal

Magento

Prestashop

Oltre a tante altre piattaforme per un totale di più di 60 CMS specializzati nelle più svariate nicchie. Ciò significa che esistono soluzioni personalizzate per qualunque tipo di necessità, dal piccolo blog personale fino all'eCommerce da migliaia e migliaia di prodotti.

Qualunque piattaforma può vantare di un team di assistenza specializzato, capace di assistere in maniera eccellente gli utenti e le eventuali necessità.

Il supporto tecnico è assicurato tramite telefono e ticket, disponibili 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno. Con la garanzia del 99,99% di uptime, questo servizio è una garanzia anche a livello di visibilità.

Tra i tanti servizi disponibili, segnaliamo anche Cloud Hosting, VPS Hosting e Server dedicati.

Con i già citati sconti, è possibile acquistare su Serverplan un dominio IT per appena 6,99 euro il primo anno. Un'offerta molto interessante ma che, come già detto, terminerà il prossimo 17 gennaio.