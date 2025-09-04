 Finalmente uno sconto (-20 euro) su Mario Kart World per Switch 2
La versione fisica del divertentissimo Mario Kart World per Nintendo Switch 2 è più economica di quella digitale con questa offerta.
Entertainment Videogame
Se hai una Switch 2, nella tua libreria dei giochi non può mancare Mario Kart World: oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. Un’opportunità unica, considerando come i titoli di Nintendo non si svalutino neanche dopo molto tempo. Si tratta di un’offerta sull’edizione fisica che potrebbe scadere da un momento all’altro, incredibilmente più economica rispetto a quella digitale in download.

Mario Kart World in forte sconto: occasione unica

Sfreccia su pianure, in città e sull’acqua tra i vulcani, esplorando ogni luogo collegato, oppure esci dal tracciato e gareggia sulla distanza nelle corse per 24 piloti, incluse le nuove modalità Sopravvivenza, che ti sfidano in una serie di gare consecutive, e Corsa libera, senza tracciati prestabiliti. Goditi la compagnia dei tuoi amici con GameChat e partecipa a gare fino a 4 giocatori sulla stessa console (o fino a 24 giocatori online). Qui sotto uno screenshot: ne trovi molti altri nella scheda completa. Il comparto grafico è finalmente di nuova generazione e il gameplay è migliorato rispetto ai capitoli precedenti, per una longevità praticamente infinita.

Uno screenshot per il gameplay di Mario Kart World su Nintendo Switch 2

Invece di pagarlo 89 euro come da listino ufficiale Nintendo, l’offerta a tempo di Amazon ti permette di acquistare la versione fisica di Mario Kart World al prezzo di soli 69 euro. Lo sconto è automatico. Un vero e proprio must have per i possessori della nuova console Switch 2.

Mario Kart World – Ed. Italiana – Versione su scheda

Si tratta ovviamente dell’edizione italiana. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso. È quasi inutile aggiungere che si tratta di un capolavoro, l’ennesimo capitolo di una serie che ormai da decenni tiene gli appassionati incollati al televisore e al joypad.

Pubblicato il 4 set 2025

Davide Tommasi
4 set 2025
