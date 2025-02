-66% e 3 mesi gratis sul bundle: Microsoft 365+Norton 360 Deluxe

È in corso su Amazon un’offerta a tempo che propone due pacchetti software essenziali a un prezzo più conveniente che mai, soprattutto considerando i recenti rincari. Si tratta di Microsoft 365 Family e di Norton 360 Deluxe. Il primo costituisce la suite per l’ufficio, la produttività e la creatività che può essere condivisa tra un massimo di 6 utenti. Il secondo, invece, protegge i dati e la privacy degli utenti e dei loro dispositivi. In più, oltre all’abbonamento annuale sono inclusi 3 mesi gratis.

L’offerta per Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe

Partiamo da Microsoft 365 Family, con Word, Excel, PowerPoint, Defender, Outlook e OneDrive (1 TB di spazio sul cloud per ogni account). Integra anche l’intelligenza artificiale generativa di Designer per dar vita alle proprie idee in pochi secondi. La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Android e iOS. Scopri di più nella scheda del bundle.

Norton 360 Deluxe, invece, si occupa di proteggere PC, Mac, smartphone e tablet da qualsiasi minaccia informatica, anche dai ransomware e dai virus più evoluti. Tra le altre funzionalità include Secure VPN e Dark Web Monitoring oltre a un password manager per gestire le credenziali di accesso senza rischi.

L’acquisto separato dei due software costerebbe in totale 214,22 euro, ma grazie allo sconto del 66% applicato in automatico puoi comprare il bundle al prezzo finale di soli 72,99 euro, con un risparmio senza precedenti e 3 mesi gratis. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo e che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. I codici per l’attivazione sono consegnati via email subito dopo l’ordine.