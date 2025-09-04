 Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5
Immergiti nel Giappone feudale con Assassin's Creed Shadows: Amazon ha tagliato il prezzo della Limited Edition per PlayStation 5.
Finalmente, la serie Ubisoft è sbarcata nel Giappone feudale con Assassin’s Creed Shadows: trovi la versione PS5 su disco in offerta a tempo su Amazon. È la Limited Edition con contenuti digitali aggiuntivi rispetto alla Standard. Approfitta subito dello sconto di 30 euro per riceverla direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita.

Assassin’s Creed Shadows: l’offerta sulla Limited Edition per PS5

Il titolo racconta le storie intrecciate di Naoe, un’abile Assassina shinobi della provincia di Iga, e di Yasuke, il leggendario e possente samurai africano realmente esistito. Hanno stili profondamente diversi, ai quali affidarsi a seconda delle situazioni. Sullo sfondo del movimentato tardo periodo Sengoku, i due guerrieri scopriranno di avere un destino in comune e contribuiranno a inaugurare una nuova era del Giappone. Dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce per maggiori informazioni sul gameplay rinnovato e per vedere altri screenshot.

Oltre al gioco base, la Limited Edition include il pacchetto personaggio Sekiryu con set attrezzatura e armi per Naoe, la Bestia Sekiryu e l’oggettino Dente del drago, offrendo un’esperienza ancora più ricca da vivere tra città castello, porti fiorenti, santuari e paesaggi di guerra. La versione PS5 è in offerta a tempo al prezzo di soli 49,99 euro, con uno sconto di ben 30,00 euro rispetto al listino ufficiale.

Come anticipato, il gioco è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto: 4,7 stelle su 5. Ad essere elogiati sono soprattutto il gameplay migliorato rispetto ai capitoli precedenti e l’ambientazione, davvero convincente e ricreata in modo fedele nei dettagli.

Pubblicato il 4 set 2025

