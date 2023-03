realme 10 in Italia: sconto di 30€ al lancio su Amazon

Al suo debutto oggi sull’e-commerce nel nostro paese, realme 10 è in vendita su Amazon con uno sconto di 30 euro. Lo smartphone, dotato del processore MediaTek Helio G99 con GPU G57 MC2, di una RAM dinamica fino a 16 GB e di una fotocamera principale posteriore da 50 megapixel, è acquistabile al prezzo di 249.99 euro invece di 279,99 euro come da listino. Un’ottima occasione per chi cerca un telefono appena uscito, completo di tutto e versatile, ma non vuol spendere troppo.

Offerta smartphone: realme 10 a -30€

È possibile scegliere tra le due colorazioni ufficiali ovvero Clash White e Rush Black. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, oltre a quelle già elencate: display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 50+2 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel incastonata nello schermo, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, 4G, altoparlante UltraBook, Dual VoLTRE, lettore di impronte digitali, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W tramite slot USB-C.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata realme UI. Le dimensioni di realme 10 sono pari a 159,9×73,3×9,5 millimetri, il peso si attesta a 178 grammi.

In questo momento, grazie all’offerta lancio, hai la possibilità di acquistare lo smartphone al prezzo di 249.99 euro invece di 279,99 euro, grazie allo sconto di 30 euro proposto da Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo: ciò significa che, se lo ordini subito, al più tardi entro mercoledì sarà a casa tua.

