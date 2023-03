PS5+God of War: il bundle è in sconto di 76 euro

Non sappiamo fino a quando durerà la promozione in corso, considerando il forte risparmio garantito, dunque ecco una segnalazione veloce per chi desidera approfittarne: il bundle che include PS5 e il gioco God of War Ragnarok sviluppato da Santa Monica Studio si trova oggi in sconto di ben 76 euro su eBay. Tutto ciò che devi fare per acquistarlo a queste condizioni è attivare il coupon dedicato inserendo il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

Il bundle con PS5 Standard e GoW Ragnarok in forte sconto

Si tratta della PlayStation 5 Standard Edition ovvero la versione con lettore per i dischi, la più voluta e ricercata sul mercato. Incluso nella confezione anche il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale White, per giocare senza l’ingombro dei cavi e con il pieno supporto alle funzionalità più avanzate. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il bundle con PS5 e God of War Ragnarok al prezzo finale di soli 543 euro invece di 619 euro come da listino, con uno sconto di 76 euro che di fatto corrisponde al valore del titolo, uno dei migliori del catalogo per la console next-gen Sony. Un’ottima occasione per gli amanti del gaming che ancora non sono riusciti ad allungare le mani sulla piattaforma.

Il prodotto è nuovo, consegnato nel suo imballo originale e integro, con spedizione gratuita in pochi giorni: se lo ordini subito, presto sarà a casa tua, così da poterti immergere in un universo di intrattenimento videoludico. Ricordati solo di attivare il coupon inserendo il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento con carta di credito/debito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.