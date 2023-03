Xiaomi Redmi 10: oggi è tuo con 80€ di sconto

Se stai cercando un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, il modello Xiaomi Redmi 10 è ciò che fa per te, soprattutto grazie all’offerta eBay di oggi che ti permette di acquistarlo a prezzo fortemente scontato: -80 euro rispetto al listino. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato inserendo il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento.

L’affare del giorno su eBay: Xiaomi Redmi 10

Queste le specifiche tecniche integrate: display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e Gorilla Glass 3, processore MediaTek Helio G88 con chip grafico ARM Mali-G52, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 4G, GPS, NFC, altoparlanti stereo, jack audio per le cuffie e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W. È dual SIM, il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi 10 nella particolare colorazione Sea Blue al prezzo finale di soli 119 euro, con uno sconto di 80 euro rispetto al listino. Come scritto in apertura, non devi far altro che attivare il coupon digitando il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nel campo dedicato, prima di confermare l’ordine.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 27.000 feedback positivi già ricevuti sulla piattaforma, garantendo inoltre la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo compri subito, lo smartphone sarà presto a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.