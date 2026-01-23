 Hai il 74% di sconto sull'abbonamento Plus di NordVPN
Non lasciarti sfuggire la promo di NordVPN che include anti-malware, blocco di pubblicità e tracker, password manager e Data Breach Scanner.
Sicurezza VPN
È in corso un’offerta con il 74% di sconto sull’abbonamento di 2 anni al piano Plus di NordVPN, un’occasione da cogliere al volo. È quello che, oltre all’accesso senza limitazioni ai più di 8.900 server della Virtual Private Network, include una serie di funzionalità aggiuntive dedicate alla tutela della privacy e dei dati personali. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché conviene approfittarne finché si è in tempo.

NordVPN Plus in promozione a -74%

Ci sono ad esempio la tecnologia Threat Protection che tiene lontani i siti pericolosi, il Dark Web Monitor che rileva potenziali fughe di dati, un anti-malware sempre aggiornato, il filtro per pubblicità e tracker così da non dover far i conti con le interruzioni fastidiose e con la profilazione durante la navigazione, senza dimenticare la protezione delle email che individua e ferma le campagne di phishing. Non è tutto, al pacchetto si aggiungono un password manager multipiattaforma per la gestione delle credenziali e il Data Breach Scanner. Insomma, è a tutti gli effetti una soluzione all-in-one. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

La promozione di NordVPN

L’abbonamento di 2 anni al piano Plus di NordVPN può essere tuo al prezzo mensile di soli 3,39 euro, grazie allo sconto del 74% proposto in questo momento. In alternativa ci sono i piani Base e Ultimate. Per tutti è prevista la possibilità di utilizzo del servizio su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea a tua scelta tra smartphone, tablet, computer desktop o laptop e altri ancora, installando le tante applicazioni ed estensioni rilasciate.

Nord Security, che gestisce la Virtual Private Network a livello globale, offre anche la garanzia di rimborso. Ciò significa che se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni, potrai chiedere e riottenere la cifra spesa senza nemmeno dover fornire una motivazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

Davide Tommasi
23 gen 2026
