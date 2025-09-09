60% di sconto su AVG: scegli tra Internet Security e Ultimate

La promozione con il 60% di sconto rende le soluzioni Internet Security e Ultimate di AVG occasioni imperdibili per proteggere i propri dispositivi, i dati e la privacy. Includono tutto ciò che serve per tenere lontani i malware, ma non si tratta di semplici antivirus: c’è molto di più, sono delle vere e proprie suite all-in-one per la sicurezza, apprezzate dagli utenti e dagli addetti ai lavori.

AVG Internet Security e Ultimate: la promozione

Una volta installato, il software si mette subito alla ricerca per individuare la presenza di virus, ransomware, spyware e altri tipo di malware, occupandosi eventualmente in modo automatico e immediato della loro rimozione. Impiega un sistema di intelligenza artificiale per agire in modo proattivo, tenendo alla larga qualsiasi potenziale rischio, senza richiedere un intervento diretto da parte dell’utente. L’interfaccia è tradotta per intero in italiano. Per altre informazioni a proposito delle funzionalità e delle caratteristiche del pacchetto, dai uno sguardo al sito ufficiale.

Al prezzo mensile di soli 3,13 euro puoi attivare l’abbonamento annuale a Internet Security di AVG. Di seguito le caratteristiche incluse: blocco dei virus e dei malware, protezione dai ransomware, verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi, blocco dei siti contraffatti e non sicuri, protezione dai portali di phishing.

Volendo, con una spesa leggermente superiore (4,33 euro ), il piano Ultimate di AVG aggiunge l’ottimizzazione delle prestazioni e lo spazio di archiviazione con TuneUp, la Secure VPN per navigare in modo anonimo e protetto e AntiTrack per impedire agli inserzionisti di monitorarti durante l’attività online. In entrambi i casi ci sono lo sconto del 60% e la garanzia di rimborso valida per 30 giorni dalla sottoscrizione che permette di riottenere per intero la cifra spesa se non si è soddisfatti.