Forte sconto su cavo 3-in-1: USB-C, Lightning e micro-USB

Comodità e versatilità senza compromessi sono i principali punti di forza del cavo USB 3-in-1 prodotto dal marchio RIVIAD e protagonista oggi di un’offerta Amazon da non lasciarsi sfuggire, in particolare per gli abbonati Prime: è in vendita con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per allungare le mani su un accessorio che tornerà parecchio utile, in ogni situazione.

USB-C, Lightning e micro-USB in un solo cavo

Protetto da un rivestimento in nylon intrecciato che ne assicura la durate nel tempo, da una parte integra il tipico connettore USB Type-A da collegare ad alimentatori, caricatori o computer. Dall’altro lato, invece, tre connettori da scegliere a seconda delle specifiche esigenze: USB-C per tutti gli Android in circolazione (e destinato a diventare lo standard per tutti), ) e Lightning per iPhone e iPad di Apple e infine micro-USB per chi ancora ne fa uso. Ulteriori dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, il cavo 3-in-1 di RAVIAD è acquistabile al prezzo finale di soli 5,94 euro, approfittando di uno sconto del 26% sul listino applicato in automatico dall’e-commerce. Un’ottima occasione per chi desidera portare con sé meno accessori, grazie a una versatilità senza parti.

Chi dispone di un abbonamento Prime può contare sulla spedizione gratis in un solo giorno: a tutti gli altri consigliamo di attivare i 30 giorni di prova gratuita per ottenere tutti i benefici della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.