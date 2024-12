80% di sconto sul cloud di InternXT per Natale (+lotteria)

Sul cloud di InternXT, le festività sono già arrivate: il servizio di hosting ti propone l’80% di sconto sulla sottoscrizione di un abbonamento, con la garanzia di rimborso che ti assicura la possibilità di recuperare la spesa entro 30 giorni se non sarai soddisfatto. In più, se lo attivi subito, potrai anche partecipare alla lotteria di Babbo Natale e provare a vincere 10 TB di spazio aggiuntivo per archiviare i tuoi dati.

InternXT, l’offerta di Natale: 80% di sconto e lotteria

Scegli il piano che preferisci: tra le diverse formule disponibili c’è sicuramente quella adatta a soddisfare le tue esigenze. Puoi optare per quelli individuali con rinnovo annuale oppure per uno a vita così da effettuare un solo pagamento e non pensarci mai più, con tagli da un minimo di 200 GB a un massimo di 10 TB. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

In ogni caso sono presenti caratteristiche e funzionalità avanzate come il supporto alla condivisione crittografata di file e cartelle, la protezione con password degli elementi caricati, la sincronizzazione con tutti i dispositivi così da poter accedere da smartphone, tablet computer e così via, la possibilità di eseguire upload fino a 20 GB per ogni singolo contenuto e l’autenticazione a due fattori che aggiunge un livello di sicurezza.

In caso di necessità, ti potrai rivolgere a un servizio di assistenza premium sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Ricapitolando, grazie all’offerta di Natale, puoi attivare l’abbonamento all’hosting cloud di InternXT con uno sconto dell’80% sul listino. I prezzi? Si parte da soli 9,20 euro per un anno intero. Inoltre, il piano gratuito da 1 GB è a disposizione per iniziare senza nemmeno dover mettere mano al portafoglio.