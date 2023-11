Sconto + Coupon per questo set LEGO Technic NASA che vi farà volare nello SPAZIO

Immergiti nell’affascinante mondo dell’esplorazione spaziale con il set LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance, attualmente in offerta su Amazon a soli 71,04€ invece di 94,99€, grazie allo sconto del -11% e al coupon di 13,35€.

Tutti i dettagli del set LEGO

Questo straordinario set è progettato per bambini dai 10 anni in su e offre un’esperienza coinvolgente che combina il divertimento della costruzione LEGO con l’apprendimento delle sfide dell’esplorazione spaziale.

Il set include un dettagliato modello di rover con sterzo a 360°, braccio mobile e sospensioni articolate. Queste caratteristiche consentono al veicolo di affrontare terreni irregolari con tutte e 6 le ruote, offrendo ai giovani costruttori un’esperienza di gioco dinamica e realistica.

Un elemento affascinante di questo set è la presenza della versione giocattolo da costruire dell’elicottero Ingenuity della NASA, che ha affiancato il Rover Perseverance su Marte. Questo elicottero è stato utilizzato per testare il volo a motore su Marte, aggiungendo un tocco di autenticità al set.

L’esperienza diventa ancora più coinvolgente grazie all’app con realtà aumentata (AR), che accompagna il gioco scientifico. I bambini possono utilizzare l’app per esplorare i dettagli del rover e della sua missione, arricchendo ulteriormente il contesto educativo del set.

I set LEGO Technic NASA sono noti per la loro fedeltà alla realtà, presentando movimenti e meccanismi reali. Questa caratteristica permette ai giovani costruttori di avvicinarsi al mondo dell’ingegneria in modo pratico e divertente.

Questo set è non solo un'occasione per costruire e giocare, ma anche un'idea regalo perfetta per il Natale o il compleanno di bambini dai 10 anni in su appassionati dell'esplorazione spaziale.