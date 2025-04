Sconto del 36% sbriciola il prezzo di Motorola edge 50 neo (solo Amazon)

Eccellente scelta come smartphone nuovo. Motorola edge 50 neo è il modello a cui puntare per prestazioni senza freni a un prezzo competitivo. Bello e rifinito dal punto di vista estetico, con tutto quello che ti offre non ti lascia l’amaro in bocca ma anzi, ti offre un posto in prima fila quando si parla di novità. Lo sconto del 36% su Amazon? Un’occasione che sbriciola il prezzo a soli 275,14€ con un risparmio molto più che notevole. Collegati e aggiungilo al carrello se lo vuoi acquistare.

Motorola edge 50 neo, uno smartphone mediogamma senza difetti

Disponibile in colorazione rossa Pantone, Motorola edge 50 neo è uno smartphone di ultima generazione che ti stupisce già dal primo sguardo. Infatti ha bordi rifiniti, spessore millimetrico e offre un grip in mano che è ideale anche per quando sei in movimento. Insomma, facci quello che vuoi e utilizzalo nel quotidiano senza intoppi e limiti perché ti offre tutto il necessario per essere una stella e un compagno perfetto.

Iniziando con il suo display pOLED da 6,3″ hai già colori brillanti, neri intensi e una risoluzione avanzata con tanto di refresh rate a 120Hz per scaricare giochi mobile e guardare contenuti in streaming senza limiti. Dopotutto il processore MediaTek in combo con 8GB di RAM e 256GB di memoria non lascia spazio a rallentamenti o limiti. Tutto questo non ti basta? La tripla fotocamera SONY LYTIA ti fa diventare un professionista dell’obiettivo con scatti fenomenali anche di notte e con selfie da 32MP per essere la stella di ogni social.

A soli 275,14€ su Amazon, il Motorola edge 50 neo è uno smartphone da non prendere sottogamba. Prestazioni eccellenti a prezzo invidiabile tutto grazie allo sconto del 36% disponibile ora, collegati e aggiungilo al carrello con un solo click.