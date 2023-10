Sconto del 50% sull'Hosting Reseller Multidominio di Serverplan

Se sei alla ricerca di un’opportunità per potenziare la tua web agency e migliorare la gestione dei tuoi siti web, questa è l’offerta che fa per te: fino al 31 Ottobre 2023, puoi approfittare di uno sconto eccezionale del 50% sui piani di Hosting Reseller Multidominio di ServerPlan.

La promozione è valida solo per nuove attivazioni di Hosting Reseller per il primo mese di servizio. Al rinnovo, il canone verrà adeguato a quello di listino. Quindi, non perdere tempo e sfrutta questo vantaggioso sconto per il tuo prossimo mese di hosting reseller.

Tutti i piani in sconto a metà prezzo

ServerPlan ti offre una selezione di piani reseller Linux adatti alle tue esigenze, tutti scontati del 50%:

RESELLER LINUX BASIC a soli 12.50 euro + IVA al mese

a soli 12.50 euro + IVA al mese RESELLER LINUX PLUS a soli 19.50 euro + IVA al mese

a soli 19.50 euro + IVA al mese RESELLER LINUX PRO a soli 26.50 euro+ IVA al mese

I professionisti del web, le web agency e le grandi aziende stanno sempre cercando strumenti in grado di semplificare la gestione dei propri siti web. Con l’Hosting Reseller Multidominio di ServerPlan, potrai farlo in modo semplice ed efficiente, tutto da una singola piattaforma. Niente più fastidiosi login multipli.

Ecco alcune caratteristiche comuni a tutti i piani:

Storage SSD: hosting sono equipaggiati con dischi enterprise SSD che garantiscono le massime performance per il tuo sito e le tue applicazioni

per il tuo sito e le tue applicazioni Backup & Restore: sistemi di backup su storage esterni che salvano i tuoi dati fino a cadenze orarie , garantendo massima sicurezza e facilità di restore

, garantendo massima sicurezza e facilità di Migrazione gratuita: tool gratuito per trasferire con un solo clic il contenuto dei tuoi siti, posta e database

Multi PHP: puoi scegliere la versione di PHP più adatta alle tue esigenze direttamente dal pannello di controllo Cpanel

più adatta alle tue esigenze direttamente dal pannello di controllo Let’s Encrypt: installa sul tuo hosting il certificato SSL gratuito o scegli tra le altre versioni proposte

gratuito o scegli tra le altre versioni Installazione facile di CMS: con i server dedicati CPanel e Plesk, puoi installare e gestire con facilità più di 60 CMS completamente in italiano tra cui WordPress, Joomla, Magento e PrestaShop

Non perdere l’opportunità di risparmiare il 50% sull’Hosting Reseller Multidominio di ServerPlan. Fino al 31 Ottobre 2023, questa promozione eccezionale è a tua disposizione. Scegli la professionalità, le prestazioni imbattibili e il risparmio che solo ServerPlan può offrirti. E non dimenticare, l’attivazione è immediata, quindi potrai iniziare a sfruttare i benefici di questa offerta straordinaria in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.