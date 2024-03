Sconto dell'85% su PrivateVPN con 24 mesi di servizio in omaggio

Ormai quasi tutta la popolazione mondiale loda l’era digitale attuale. Ma in quanti hanno posto attenzione alla loro sicurezza online? I dati recenti mettono in evidenza che c’è un problema i tal senso. Fortunatamente, servizi come PrivateVPN vogliono dare una mano concreta a difendere la privacy e i dati con lo sconto dell’85% sull’abbonamento annuale. Dal 2008, questo servizio VPN si impegna a garantire l’anonimato a tantissimi utenti, offrendo un servizio di qualità superiore.

Proteggi la tua privacy con PrivateVPN: sconto dell’85% con 2 anni extra gratis

La promozione attuale di PrivateVPN è un’opportunità da non perdere: 85% di sconto sull’abbonamento annuale, con l’aggiunta di 24 mesi di servizio a soli 2,08 euro al mese. Questa offerta è unica nel suo genere e rappresenta un investimento intelligente per la tua sicurezza online.

Quali sono i vantaggi offerti da PrivateVPN? Innanzitutto, la sua politica di no log. Conformandosi alle rigide leggi sulla privacy della Svezia, assicura che nessun log del tuo traffico online venga mai raccolto o condiviso con terzi. La tua attività in rete rimane tua e solo tua.

Inoltre, ti consente di connettere fino a sei dispositivi simultaneamente, ciascuno con un indirizzo IP dedicato. Questo non solo aumenta la tua sicurezza ma anche la flessibilità d’uso. C’è anche la protezione dalle perdite IPv6.

La piattaforma offre banda e velocità illimitate, permettendoti di navigare, giocare e lavorare online senza rallentamenti. La crittografia di livello militare, 2048 bit AES-256, è la più avanzata disponibile sul mercato, e insieme a una vasta gamma di protocolli VPN, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec, garantisce la massima sicurezza.

Grazie ai server sparsi in 63 Paesi, con PrivateVPN hai la libertà di accedere a contenuti geograficamente bloccati e di esplorare il web senza barriere.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: con lo sconto dell’85% attualmente disponibile, PrivateVPN ti offre 12 mesi di servizio più altri 24 mesi aggiuntivi a un prezzo eccezionale. Assicurati oggi stesso la tua navigazione sicura e anonima con questo provider VPN.