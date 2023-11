15€ di sconto sul DualSense per PS5: è già Black Friday

Il controller DualSense per PS5 è in sconto di 15 euro rispetto al suo prezzo di listino, grazie all’offerta di Amazon che anticipa l’inizio della Settimana del Black Friday. Uno sconto rivolto a tutti gli appassionati di gaming che taglia la spesa necessaria per l’acquisto della periferica: meglio approfittarne finché in tempo.

Anticipa il Black Friday: PS5, compra il DualSense a -15€

Sony lo ha progettato per garantire un’esperienza di gioco senza compromessi su PlayStation 5, grazie a funzionalità come il microfono integrato per comunicare con gli altri durante le partite multiplayer, il jack da 3,5 mm per cuffie o auricolari, il pulsante Crea, i trigger adattivi che oppongono resistenza quando premuti e la USB-C della batteria interna. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

L’offerta in corso che anticipa il Black Friday porta il controller DualSense di PS5 al prezzo finale di soli 54,99 euro invece di 69,99 euro come da listino ufficiale. È la colorazione White, quella tradizionale, in tinta con la scocca della console next-gen.

La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. La consegna è garantita in un giorno: effettuando subito l’ordine arriverà a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.