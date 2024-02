SCONTO ENORME sulla pendrive Kingston da 128 GB (-55%)

Un must have: lo sconto del 55% sul listino rende la pendrive da 128 GB di Kingston (modello DataTraveler Exodia DTX) la migliore scelta possibile su Amazon in termini di rapporto qualità prezzo. Oggi è in offerta a soli 8,90 euro. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo.

Kingston, pendrive 128 GB a meno di metà prezzo

Il funzionamento si basa sulla tecnologia USB 3.2 Gen 1 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati, sia in fase di letture che durante la scrittura. Nulla è stato lasciato la caso nemmeno sul fronte del design, con l’inclusione di un cappuccio protettivo per il connettore e un anello che permette di agganciarla al portachiavi. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

La compatibilità è garantita con tutti i computer e gli altri dispositivi dotati di uno slot Type-A, quello tradizionale dalla forma rettangolare. Qui sotto è visibile la confezione che arriverà a casa di chi la acquista. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 8,90 euro (invece di 19,95 euro come da listino), grazie allo sconto del 55% applicato in automatico, la pendrive Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128 GB è un affare da cogliere al volo. Tornerà utile in una miriade di occasioni: per il backup dei file, per il loro trasferimento rapido e anche per vedere contenuti multimediali o video sul televisore.

Vale infine la pena segnalare che, effettuando subito l’ordine, si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa in pochi giorni. Per maggiori informazioni a proposito delle tempistiche (aggiornate in tempo reale) fare riferimento alla scheda del prodotto su Amazon.

