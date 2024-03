Sconto esclusivo CyberGhost: solo 2,03€/mese + 4 mesi gratis

La tutela della privacy online è imprescindibile e non negoziabile. Se vuoi assicurarti un’esperienza di navigazione anonima e proteggere le tue informazioni personali, l’utilizzo di una VPN si rivela lo strumento più efficace. Con lo sconto esclusivo di CyberGhost, adesso puoi farlo risparmiando moltissimo.

Questo provider VPN è da sempre una delle opzioni più affidabili in commercio, poiché offre un servizio progettato per potenziare la riservatezza online. Parliamo della promo attuale: il piano biennale è adesso disponibile a soli 2,03 euro al mese, grazie allo sconto dell’83%. Non finisce qui: insieme al prezzo notevolmente ridotto, avrai anche ben 4 MESI EXTRA GRATIS e una garanzia di rimborso estesa a 45 giorni.

CyberGhost VPN: sconto esclusivo su un servizio di qualità

Attivare CyberGhost VPN significa nascondere ogni tua traccia online. In altre parole, tutto ciò che farai nel Web non verrà monitorato da nessuno. Quindi, inserzionisti, cybercriminali e fornitori di servizi internet dovranno guardare altrove. Questo ti garantisce l’anonimato e la sicurezza, impedendo a queste entità terze di identificarti o localizzarti.

Un altro vantaggio notevole è la capacità di CyberGhost di aggirare le limitazioni geografiche imposte su contenuti e servizi di streaming da parte dei provider internazionali. Inoltre, per gli appassionati di videogiochi, una VPN come questa può soltanto significare la fine delle disconnessioni inaspettate durante le sessioni di gioco più impegnative.

Per quanto riguarda la riservatezza, CyberGhost è considerata una delle VPN più affidabili, grazie all’adozione della politica di no-log, la quale assicura che nessuna tua attività venga registrata, condivisa o venduta. A ciò si aggiunge la sicurezza della crittografia AES a 256 bit, considerata la più avanzata nel settore.

Lo sconto esclusivo sul piano biennale di CyberGhost VPN è a tempo limitato. Attiva il servizio oggi stesso a 2,03 euro al mese, ottenendo anche 4 mesi gratuiti. Non lasciarti sfuggire questa occasione!