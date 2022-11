Sconto esplosivo di 550€ per Apple iMac Retina 5K 27" su Amazon

Lasciati travolgere dagli sconti e approfitta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa. Oggi acquisti l’ottimo Apple iMac Retina 5K 27″ a soli 1499 euro, invece di 2049 euro. In sostanza con questo ordine hai risparmiato 550 euro. Tutto ciò grazie solo ed esclusivamente al Black Friday di Amazon. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 299,80 euro l’una.

Il fantastico iMac 27″ è davvero potente e ha da offrirti strumenti sensazionali e tutte le app di cui hai bisogno per trasformare ogni tuo progetto in qualcosa di straordinario. Il processore e la grafica sono velocissimi. Insieme c’è anche una memoria infinita e un’archiviazione 100% flash. Approfittane subito perché questa promo è indimenticabile.

Apple iMac Retina 5K 27″: tanta tecnologia oggi a un prezzo ridottissimo

Prezzo ultra ridotto per il fantastico Apple iMac Retina 5K 27″. Con Amazon Black Friday lo acquisti a soli 1499 euro, invece di 2049 euro. Il suo display Retina 5K è davvero speciale. Con un miliardo di colori e una luminosità di 500 nit tutto ciò che vedrai sarà ancora più bello e ricco di dettagli.

L’ampio schermo da 27 pollici ti permette di avere tutto sotto controllo. Qualsiasi cosa devi fare la farai comodamente. La sua tecnologia ti assicura un riflesso minimo grazie al vetro performato. Il suo processore Intel Core i9 di decima generazione raggiunge picchi di velocità estremi. Mettilo subito nel carrello a soli 1499 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

