SCONTO FOLLE DA -400€ per la Soundbar Samsung!

Sei pronto a trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema con un audio incredibile? Grazie alla Samsung Soundbar Serie Q potrai farlo. E ora, è in sconto a un prezzo davvero fuori di testa. Il prezzo iniziale di 699,00€ viene completamente raso al suolo dallo sconto del 57%, arrivando a costare solo 299,00€!

Tutte le caratteristiche della Samsung Soundbar Serie Q

La soundbar Serie Q si presenta con un avanzato sistema audio a 3.1.2 canali, composto da tre canali frontali, un subwoofer e due altoparlanti firing-up. Questa configurazione offre un suono potente e ricco, garantendo una resa sonora precisa e equilibrata. La compatibilità con il formato Dolby Atmos aggiunge un elemento tridimensionale all’esperienza audio, immergendoti completamente nel suono proveniente da ogni direzione.

La tecnologia Q-Symphony si distingue per la sua capacità di sincronizzare perfettamente la soundbar con gli altoparlanti del televisore Samsung, garantendo un audio coinvolgente e realistico. La soundbar Serie Q va oltre, offrendo la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo vocale con semplici comandi.

La tecnologia Tap Sound semplifica la trasmissione della musica dai dispositivi mobili alla soundbar, richiedendo solo un tocco per stabilire automaticamente la connessione. La soundbar non si ferma qui e, grazie alla tecnologia SpaceFit Sound, si adatta automaticamente all’ambiente circostante, garantendo un audio ottimale indipendentemente dalla sua posizione nella stanza.

L’intelligenza artificiale incorporata ottimizza l’audio in base alle scene riprodotte, assicurando un’esperienza audio coinvolgente e realistica in ogni momento. Con una porta HDMI eARC che consente la trasmissione di audio in formato lossless, la soundbar assicura un suono di alta qualità anche con i contenuti più recenti.

Non perdere altro tempo e fai tua la fantastica soundbar di Samsung a soli 299,00€ al posto dei classici 699,00€!

