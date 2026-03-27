 Sconto folle del 45% su Amazon per il mitico Samsung Galaxy S25 Edge
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Sconto folle del 45% su Amazon per il mitico Samsung Galaxy S25 Edge

Approfitta di questo sconto del 45% al limite della follia che trovi su Amazon per portarti a casa il mitico Samsung Galaxy S25 Edge.
Sconto folle del 45% su Amazon per il mitico Samsung Galaxy S25 Edge
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Approfitta di questo sconto del 45% al limite della follia che trovi su Amazon per portarti a casa il mitico Samsung Galaxy S25 Edge.

Tieniti forte perché l’occasione che ti stiamo segnalando è sicuramente da “clic più veloce” e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S25 Edge da 512 GB a soli 774,89 euro, invece che 1.419 euro.

Sconto fuori di testa del 45% dunque che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 644 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre e quindi devi essere velocissimo se non vuoi rischiare di perdere l’occasione. Inoltre se preferisci hai la possibilità di pagare a rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Galaxy S25 Edge: a questa cifra non ha rivali

Il Samsung Galaxy S25 Edge è uno smartphone top di gamma che garantisce prestazioni straordinarie e dunque a questo prezzo non ha assolutamente rivali. C’è il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e il sistema operativo basato su Android 15. Mentre come memoria interna troviamo la bellezza di 512 GB.

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Si fa notare poi per il suo peso minimo di 163 grammi con spessore di soli 5,8 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Avendo questo design ovviamente troviamo una batteria leggermente inferiore rispetto ad altri modelli ma comunque con un’ottima capacità da 3900 mAh. Possiede anche la ricarica wireless da 15 W e quella cablata da 25 W. Potrai fare ottimi scatti professionali e fotografare anche la luna con il sensore principale da 200 MP.

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Questa è davvero un’occasione più unica che rara e per non rischiare di perderla devi essere velocissimo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge da 512 GB a soli 774,89 euro, invece che 1.419 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 27 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 mar 2026
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