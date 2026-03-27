Sconto folle del 45% su Amazon per il mitico Samsung Galaxy S25 Edge

Tieniti forte perché l’occasione che ti stiamo segnalando è sicuramente da “clic più veloce” e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S25 Edge da 512 GB a soli 774,89 euro, invece che 1.419 euro.

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Samsung Galaxy S25 Edge: a questa cifra non ha rivali

Il Samsung Galaxy S25 Edge è uno smartphone top di gamma che garantisce prestazioni straordinarie e dunque a questo prezzo non ha assolutamente rivali. C’è il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e il sistema operativo basato su Android 15. Mentre come memoria interna troviamo la bellezza di 512 GB.

Si fa notare poi per il suo peso minimo di 163 grammi con spessore di soli 5,8 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Avendo questo design ovviamente troviamo una batteria leggermente inferiore rispetto ad altri modelli ma comunque con un’ottima capacità da 3900 mAh. Possiede anche la ricarica wireless da 15 W e quella cablata da 25 W. Potrai fare ottimi scatti professionali e fotografare anche la luna con il sensore principale da 200 MP.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara e per non rischiare di perderla devi essere velocissimo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge da 512 GB a soli 774,89 euro, invece che 1.419 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.