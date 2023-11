SCONTO FOLLE del 62% per Amazon Alexa: ora solo 17€ grazie al Black Friday

Echo Pop, l’altoparlante Bluetooth intelligente di Amazon, ora disponibile a soli 17,99€ anziché 54,99€, un affare da non perdere! Questo altoparlante compatto, dotato delle potenti funzionalità di Alexa, offre un suono ricco ed è perfetto per ambienti come stanze da letto o spazi più ridotti. Pur essendo abbastanza piccolo da adattarsi ovunque, è incredibilmente potente, garantendo che la tua musica non passi inosservata.

Tutte le caratteristiche di Amazon Echo Pop

Comando Vocale per la Musica: Con il tuo assistente virtuale, Alexa, puoi controllare la tua musica con la voce. Chiedi a Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri ancora. Inoltre, puoi collegare facilmente il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Ambienti Intelligenti con Facilità: Rendi ogni ambiente intelligente utilizzando la tua voce o l’app Alexa. Controlla facilmente dispositivi compatibili come prese e luci senza alzare un dito.

Semplificazione della Vita Quotidiana: Alexa non è solo per la musica. Chiedi ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere notizie, effettuare chiamate, rispondere a domande e molto altro ancora, semplificando la tua vita quotidiana.

Personalizzazione con Skill Alexa: Con migliaia di Skill disponibili, puoi personalizzare Alexa in base alle tue esigenze. Riproduci suoni rilassanti o sfidati su domande musicali, le possibilità sono infinite.

Indicatore Luminoso Intelligente: L’indicatore luminoso di Echo Pop è progettato per rispettare la tua privacy. Alexa inizia ad ascoltare solo quando sente la parola di attivazione “Alexa”, e l’indicatore luminoso diventa blu per fornirti un feedback visivo.

Design Sostenibile e Rispetto per la Privacy: Echo Pop è progettato con un occhio attento alla sostenibilità. Il tessuto utilizzato proviene al 100% da filati riciclati post-consumo, e l’80% dell’alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Inoltre, il dispositivo è dotato di un pulsante per disattivare i microfoni, garantendo il massimo rispetto per la tua privacy.

Cogli l’opportunità di portare a casa l’Echo Pop a un prezzo di soli 17,99€ anziché 54,99€ su Amazon e scopri il connubio di suono potente e funzionalità intelligenti che offre!