SCONTO FOLLE per questo Trapano Bosch!

Questo trapano di Bosch è compatto, leggero e potente è il compagno ideale per tutte le attività di bricolage e fai da te, rendendo ogni progetto una conquista senza sforzo. Con un motore potente da 630 W, l’EasyImpact 630 si distingue per le sue prestazioni ottimali, garantendo risultati impeccabili anche sui materiali più impegnativi. La velocità di foratura è gestita in modo intelligente dal motore stesso, regolandosi automaticamente in base al materiale e al tipo di punta utilizzata.

L’ergonomia di EasyImpact 630 è una chiave di volta della sua praticità. Il design leggero, con un peso di soli 2,3 kg, garantisce una maneggevolezza eccezionale, permettendo un utilizzo confortevole anche durante le sessioni di lavoro prolungate. La sostituzione della punta è un gioco da ragazzi grazie al mandrino autobloccante, che assicura una procedura rapida e senza complicazioni.

Questo trapano a percussione versatile offre due modalità di lavoro per adattarsi alle diverse esigenze. La modalità avvitatura/foratura si rivela perfetta per fissare viti e bulloni con precisione, mentre la modalità percussione si impone quando è necessario forare materiali robusti come muratura e calcestruzzo, garantendo la massima versatilità in ogni situazione.