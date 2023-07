Fujifilm instax mini 11: fotografa lo sconto (-32%)

L’offerta giusta per chi vuol sperimentare il fascino della fotografia istantanea è quella di oggi su Amazon che propone Fujifilm instax mini 11 in sconto del 32% sul prezzo consigliato. La spesa crolla così al suo minimo storico, tendendo la mano a chi non ha mai avuto modo di provare cosa significa scattare e avere poi subito il risultato finale tra le mani.

Perfetta per l’estate: Fujifilm instax mini 11 a -32%

Ha una lente macro e la modalità selfie integrata per gli autoscatti e il flash in grado di effettuare un riconoscimento automatico della luminosità circostante senza che sia necessario agire su impostazioni specifiche. Le stampa hanno il formato 62×46 millimetri. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, giusto in tempo per l’estate, la fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 11 nella colorazione Ice White è in offerta su Amazon al prezzo finale di soli 60,99 euro, con il 32% di sconto sul listino. Le pellicole aggiuntive sono acquistabili separatamente.

Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto la riceverà a direttamente a casa in pochi giorni con la spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.