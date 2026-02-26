Sconto fuori di testa di oltre 390€ per il Pixel 10 Pro 5G da 256GB

Se fai alla svelta oggi puoi aggiudicarti uno smartphone top di gamma mostruoso a un prezzo molto più basso di quello che dovrebbe costare. Stiamo parlando del Google Pixel 10 Pro 5G da 256 GB che ora su eBay puoi avere a soli 807,49 euro, invece che 1.199 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di uno sconto straordinario sul prezzo di listino, che puoi vedere sul sito ufficiale, di oltre 391 euro. E metti le mani su uno smartphone davvero meraviglioso. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in tre comode rate da 283,33 euro a interessi zero con Klarna.

Pixel 10 Pro 5G non ha rivali, soprattutto a questo prezzo

Il Pixel 10 Pro 5G si distingue per la sua intelligenza artificiale avanzata con le funzioni Google Gemini integrate che ti permetteranno di curare ogni dettaglio in modo semplice e veloce. Inoltre garantisce foto professionali grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP e teleobiettivo sempre da 48 MP.

Gode di un ottimo display Super Actua LTPO OLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento veloce da 120 Hz e luminosità di picco da 3300 nit. Il processore è Google Tensor G5 che viene supportato da 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e garantiscono performance eccellenti. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB e dunque niente paura. Infine possiamo notare la batteria da 4.870 mAh in grado di durare per tutto il giorno con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless fino a 15 W.

Con questo smartphone vai sul sicuro e il prezzo è assolutamente vantaggioso. Quindi non aspettare che l’offerta scada, vai su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro 5G da 256 GB a soli 807,49 euro, invece che 1.199 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.