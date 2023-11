SCONTO IMPERDIBILE per questo Cacciavite Elettrico a soli 15€ grazie al COUPON!

Il Cacciavite elettrico Goldsea è un potente strumento per le attività di fai da te e bricolage, offrendo versatilità e comodità. Questo cacciavite senza fili è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di soli 15,99€, anziché 36,99€, grazie a uno sconto del -14% e a un coupon del 50%.

Cacciavite elettrico Goldsea: tutte le caratteristiche

Cacciavite a Batteria Ricaricabile: Questo cacciavite è alimentato da una batteria ricaricabile al litio da 1300 mAh, che fornisce una lunga durata allo strumento. La ricarica avviene tramite USB, rendendolo comodo e portatile. La luce LED rossa indica la fase di ricarica, mentre la luce verde segnala la carica completa.

Rotazione a 90 Gradi: Il cacciavite è dotato di un mandrino che può ruotare a 90 gradi, offrendo la flessibilità necessaria per accedere a spazi ristretti. Questa funzione rende il cacciavite adatto a una vasta gamma di situazioni e progetti.

Luce LED Integrata: La presenza di una luce LED integrata è un valore aggiunto, illuminando l’area di lavoro durante l’utilizzo. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si lavora in ambienti bui o poco illuminati.

Set di Punte Incluso: Il cacciavite è fornito con un pratico set di punte, consentendo di affrontare una varietà di materiali e tipi di viti. Questo set aggiuntivo di punte lo rende uno strumento versatile per una vasta gamma di progetti.

Il Cacciavite elettrico Goldsea è un compagno affidabile per le attività di fai da te. La sua praticità, alimentazione a batteria ricaricabile, rotazione a 90 gradi, luce LED integrata e set di punte inclusi lo rendono uno strumento essenziale per ogni appassionato di bricolage. Non perdere l’opportunità di aggiudicarti questo cacciavite avanzato a soli 15,99€ e semplifica il tuo lavoro fai da te. Affronta i tuoi progetti con facilità grazie a questo cacciavite versatile e conveniente.