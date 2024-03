Sconto imperdibile su Atlas VPN: risparmia l'86%

In questi tempi in cui milioni di italiani navigano quotidianamente su Internet, è diventato ancora più importante proteggere i propri dati di navigazione. Lo sconto imperdibile su Atlas VPN capita proprio al momento giusto: -86% sul prezzo standard, che ti porta a pagare soltanto 1,54 euro al mese.

È obbligatorio, però, sottoscrivere l’abbonamento di 2 anni, che ti regala anche 6 mesi in più di servizio. Continua a leggere per conoscere questa VPN nei dettagli.

Atlas VPN: sconto imperdibile su un servizio di qualità

Perché Atlas VPN viene considerata una delle migliori VPN oggi disponibili? A parte le promozioni continue, protegge i dati personali degli utenti ovunque essi siano.

Inoltre, dispone di server dedicati allo streaming, che ti permettono di accedere ai contenuti geo-bloccati delle maggiori piattaforma, senza interruzioni o rallentamenti, perché non ci sono limiti di banda.

Come protegge la privacy online? Criptando il tuo traffico web con i protocolli più sicuri, come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. In questo modo, nessuno potrà spiare o rubare i tuoi dati online.

In più, Atlas VPN ha una funzione anti-malware integrata, che ti protegge da virus, trojan, ransomware e altre minacce. E non dimenticare la politica no-log, ossia nessuna non raccolta o archiviazione dei tuoi dati di navigazione.

Non ci sono limiti di utilizzo, perché la VPN funziona su tutti i principali dispositivi e sistemi operativi, come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Puoi usare Atlas VPN su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente, senza perdere in prestazioni o sicurezza.

Non sai se Atlas VPN fa per te? Nessun problema. Puoi provare la versione Premium gratuitamente e senza rischi. Se non sei soddisfatto, hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso.

Ma affrettati, perché questa offerta non durerà per sempre. Sottoscrivi ora il piano di 2 anni di Atlas VPN e approfitta dello sconto imperdibile che ti aspetta.