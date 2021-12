Sconto interessante sul Surface Laptop 4 (-200€)

Un laptop da utilizzare quotidianamente e senza mai doversi preoccupare delle prestazioni è un vero toccasana. Se ancora sei indeciso sul modello da acquistare io ti faccio sapere che su Amazon trovi il Microsoft Surface Laptop 4 a un prezzo veramente speciale. Infatti con un ribasso di ben duecento euro hai l'occasione di pagarlo 1299,00€, il che è ottimo.

Non solo è rifinito nei minimi particolari ma la scheda tecnica è ottima quindi potrebbe essere un acquisto anche a scatola chiusa per quanto è eccezionale. Tuttavia ti faccio sapere che con Prime lo ricevi in uno o due giorni e che se vuoi, hai finanche la possibilità di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Surface Laptop 4: tutto quello che devi sapere

In colorazione Platino è veramente elegante questo Surface Laptop 4 che si presenta ultra moderno e ultra slim. La vera particolarità è che è veramente leggero quindi se te lo devi portare via non hai problemi legati al peso!

Con un display da 15 pollici che vanta una superficie multi touch lavorarci sopra è una vera fantasia. Non solo perché la risoluzione è ottimizzata e quindi vedi documenti, programmi, streaming e social in modo eccellente ma anche perché con un solo dito lo utilizzi praticamente come se fosse un tablet! Per supportare ogni tuo gesto non farti problemi dal momento che al suo interno trovi un processore AMD Ryzen R7 a cui vengono abbinati ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD.

Non manca poi all'appello una batteria portentosa con cui stare fuori una giornata intera.

La tastiera? Un'altra chicca su cui digitare alla velocità della luce con tanto di retroilluminazione e LED di notifica!

Acquista subito il tuo Surface Laptop 4 su Amazon a soli 1299,00€ e non potrai pentirtene. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e rapide in tutta Italia.