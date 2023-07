KLIM Nova: lo sconto che raffredda il notebook

Compatibile con portatili fino a 17 pollici, KLIM Nova è una base di raffreddamento per il notebook che in questa torrida estate può tornare parecchio utile. Un rimedio efficace ed economico per chi trascorre parecchie ore di fronte al monitor, per lavoro o nel tempo libero. Include anche un supporto per smartphone che può essere agganciato a destra o a sinistra, come si preferisce. È in sconto del 21% su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

KLIM Nova in offerta lampo: laptop, stai al fresco

A muovere l’aria per portare via il calore ci pensano cinque ventole silenziose: quella centrale ha un diametro pari a 16 centimetri e può arrivare a 1.500 RPM, mentre le quattro ai lati da 6 centimetri fino a 3.500 RPM. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come testimonia la presenza di un sistema per l’illuminazione LED RGB. Maggiori informazioni nella descrizione completa.

Il piano è realizzato in alluminio con inclinazione regolabile, così che ognuno possa trovare l’assetto migliore. Ha inoltre fermi in gomma e gommini antiscivolo. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la base di raffreddamento per notebook KLIM Nova con supporto per smartphone al prezzo scontato di 39,28 euro, approfittando dell’offerta Amazon che taglia il prezzo del 21%. Un efficace rimedio contro il caldo di questa rovente estate. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

