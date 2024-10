Sconto LAMPO su questo Mini PC con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Un Mini PC ideale per lavorare, studiare e per dell’intrattenimento leggero è protagonista di questa offerta lampo su Amazon. NiPoGi AM06 PRO può essere tuo infatti a soli 289,99 euro invece di 359,99, con la possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Mini PC per ufficio, casa e intrattenimento: l’offerta Amazon

Il Mini PC non delude affatto sul fronte delle caratteristiche tecniche: il processore è un AMD Ryzen 5 5500U, che con i suoi 6 core e 12 thread, offre una velocità che varia da 2,1 GHz fino a 4,0 GHz. Al suo fianco, ecco 16 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 64 GB, e un SSD M.2 da 512 GB espandibile fino a 2 TB.

Molto importante per il lavoro è la possibilità di collegare fino a tre display contemporaneamente con risoluzione 4K tramite le porte HDMI, DP e Type-C: un lavoro svolto in maniera egregia dalla scheda grafica integrata AMD Radeon 7 Core a 1800MHz.

Le porte includono persino una doppia LAN Gigabit, per un setup flessibile per server o firewall, senza parlare di interfacce USB 3.0, USB 2.0 e connettività WiFi 5 e Bluetooth 4.2. Il raffreddamento è infine gestito da ventola e tubo di calore in rame pure per garantire una dissipazione efficiente.

Approfitta dello sconto lampo e portati a casa questo ottimo Mini PC a soli 289,99 euro invece di 359,99.