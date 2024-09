-250€ per Lenovo Yoga Slim 7 con Intel Core Ultra 7 (32GB/1TB)

Potenza e design si fondono in Lenovo Yoga Slim 7, oggi in sconto di 250 euro su Amazon. Tra le caratteristiche spiccano la CPU di ultima generazione affiancate da un quantitativo di RAM e da un’unità SSD che lo posizionano nella categoria top di gamma. Si tratta di un’offerta per il Back to School, ma come stiamo per vedere, il comparto hardware non è adatto solo agli studenti.

Lenovo Yoga Slim 7 con Intel Core Ultra: le specifiche

Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti, che fanno del portatile una vera e propria macchina pronta a tutto, anche alle sessioni più intense della produttività quotidiana. Il design è curato nei minimi dettagli, come da tradizione per il brand. Per altri dettagli consultare la scheda completa.

Display da 14 pollici con pannello OLED e risoluzione Full HD+;

processore Intel Core Ultra 7 155H con chip grafico Intel Arc integrato;

32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth;

webcam con microfono;

altoparlanti con Dolby Atmos;

sistema operativo Windows 11.

Nella colorazione esclusiva Luna Grey, il laptop Lenovo Yoga Slim 7 di ultima generazione, oggi è in sconto di 250 euro e proposto al prezzo finale di 1.049 euro. Ufficialmente, si tratta di un’offerta per il ritorno a scuola, come si legge sull’e-commerce, ma farà gola anche a molti professionisti alla ricerca di un nuovo portatile da utilizzare nel quotidiano, considerando le sue caratteristiche.

Lo puoi ordinare subito. Verifica le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata, potrebbero variare in base alla disponibilità. Vendita e spedizione, con la consegna gratuita, sono gestite da Amazon.