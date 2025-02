SCONTO 81%+2 mesi gratis per la VPN di Private Internet Access

È disponibile in questo momento l’offerta imperdibile di Private Internet Access che ti permette di attivare l’abbonamento biennale alla VPN ottenendo sia uno sconto dell’81% rispetto al listino che ben 2 mesi gratis per l’accesso completo al servizio. È l’affare da cogliere al volo per navigare in modo anonimo e sicuro da oggi e fino all’aprile 2027.

Private Internet Access: VPN premium a soli 1,99 €/mese

A conti fatti, al prezzo mensile di soli 1,99 euro, include funzionalità avanzate come migliaia di server distribuiti in 91 paesi del mondo ai quali collegarsi in un istante, la protezione antivirus contro le minacce online e un indirizzo IP dedicato. Tutto questo senza dimenticare il blocco degli annunci pubblicitari, lo split tunneling, il supporto al torrenting e una rigorosa politica no-log per garantire che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale, dove troverai tutte le informazioni che cerchi.

Per quali sistemi è disponibile la VPN di Private Internet Access? Tutti o quasi, faremmo prima a elencare quelli per i quali non è prevista la compatibilità. Il servizio è configurabile attraverso l’applicazione o l’estensione dedicata per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS, Chrome, Firefox, Android TV, Apple TV, console videoludiche, router e Smart TV.

Ricapitolando, grazie all’offerta in corso puoi accedere alla Virtual Private Network premium a soli 1,99 euro al mese, con abbonamento biennale e 2 mesi gratis. Attenzione: la promozione con lo sconto dell’81% sul listino scadrà a breve, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito. C’è anche la garanzia di rimborso che durante i primi 30 giorni ti permetterà, eventualmente, di recuperare per intero la cifra spesa.