Il Mini PC touch è in sconto: con o senza batteria?

Non servono lunghe descrizioni per comprendere quale sia il punto di forza di HEIGAOLAPC M1: il Mini PC è dotato di un display touchscreen da 5,5 pollici che, all’occorrenza, permette di utilizzarlo senza collegamento a un monitor esterno, come un piccolo tablet, rendendo inoltre superflui il mouse e la tastiera. Oggi lo segnaliamo su queste pagine per segnalare la possibilità di approfittare dell’offerta in corso su Amazon, scegliendo tra la versione con con batteria e quella senza. Sono entrambe in sconto.

Metti uno schermo touch nel Mini PC: HEIGAOLAPC M1

Ecco quali sono le altre specifiche tecniche integrate da questo piccolo gioiello: processore Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, slot per microSD, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, altoparlante integrato e microfono. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Per quanto riguarda le porte di connessione, sono presenti il jack audio, due uscite uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a più monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, lo slot Ethernet, tre porte USB Type-A e una Type-C. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft e le dimensioni sono molto compatte, pari a 14,2×9,1×1,9 centimetri. Come scritto in apertura, sono due le versioni in sconto: con batteria da 2.500 mAh a 259 euro (invece di 299 euro) e senza batteria a 249 euro (invece di 289 euro). Considerando la differenza minima, consigliamo la prima delle due, così da poterlo utilizzare all’occorrenza in mobilità come un piccolo tablet.

È possibile contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Insomma, chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.