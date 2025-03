Ecco lo sconto sul nuovo MacBook Air con chip Apple M4

Segnaliamo volentieri su queste pagine l’offerta di Amazon che porta il nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4 al suo prezzo minimo storico. Si tratta del modello lanciato quest’anno, dotato di CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core per l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo è ovviamente macOS ed è presente il supporto nativo alla suite Apple Intelligence che sta per arrivare anche in Italia.

MacBook Air (13 pollici, Apple M4): lo sconto

Integra il display Liquid Retina da 13,6 pollici in alta risoluzione, 16 GB di memoria unificata (RAM), un disco SSD da 256 GB per l’archiviazione, la tecnologia Touch ID, la connettività Wi-Fi 6E, le porte Thunderbolt 4, la ricarica MagSafe e la batteria con autonomia elevata. È perfetto per lavorare, ma anche e soprattutto per dare libero sfogo alla creatività ovunque tu sia: a casa, in ufficio oppure in movimento. Dai uno sguardo alla scheda del notebook per saperne di più.

Approfittando dello sconto di oggi, puoi acquistare il nuovo MacBook Air da 13 pollici al suo prezzo minimo da quando è in vendita ovvero a 1.194 euro, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Celeste. Se lo ordini adesso lo potrai mettere sulla scrivania entro un paio di giorni al massimo. Arriverà da te con la consegna gratuita, venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.

Restando in tema, ti segnaliamo che sta per concludersi la Festa delle Offerte di Primavera: l’evento organizzato da Amazon terminerà a mezzanotte. Non perdere l’occasione e approfitta delle tante promozioni attive in questo momento.