Sconto primavera di Internxt: fino al -75% su tutti i piani

La bella stagione porta con sé un’aria di rinnovamento e, per chi ama l’ordine digitale, Internxt ha pensato a un’offerta che sa di fresco: sconto primavera fino al 75% su tutti i piani.

Ciò vuol dire che è l’occasione unica per fare pulizia anche nel mondo virtuale, mettendo al sicuro foto, documenti e file importanti. È come dare una casa nuova e sicura ai tuoi dati, senza svuotare il portafoglio.

Internxt, poi, non è soltanto il solito servizio di archiviazione: è una fortezza digitale. Ogni file viene frammentato e crittografato con cura, così che solo tu possa accedervi. È un po’ come avere un diario segreto, dove solo tu conosci la combinazione.

Abbonati ORA a Internxt

Internxt: sconto primavera per un cloud che rispetta la tua privacy

La trasparenza è una qualità rara, ma Internxt la mette al centro del suo servizio. Il codice sorgente è lì, aperto a tutti su GitHub, come un libro aperto che dice: “Guarda, non ho niente da nascondere”.

E la comodità? Internxt è come un amico che ti segue ovunque. Che tu sia al parco o sul divano di casa, i tuoi file sono sempre con te, sincronizzati su ogni dispositivo.

Per quanto riguarda l’abbonamento, devi soltanto scegliere il piano che ritieni più adatto alle tue esigenze archiviazione tra i seguenti:

Piano 200 GB : costo 11,49 euro invece di 5988 euro

: costo 11,49 euro invece di 5988 euro Piano 2 TB : costo 27,49 euro invece di 119,88 euro

: costo 27,49 euro invece di 119,88 euro Piano 5 TB : costo 49,99€ invece di 239,88 euro

: costo 49,99€ invece di 239,88 euro Piano 10 TB: costo 74,99€ invece di 359,88 euro

Se dovessi poi ripensarci (non accadrà mai!), potrai avvalerti della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Non esitare: lo sconto primavera di Internxt è un’occasione da non perdere se stai cercando sicurezza, privacy e convenienza. Non è solo un risparmio, è un investimento nella tranquillità. Scopri di più e cogli l’attimo: questa stagione dura solo un attimo, ma i tuoi dati restano al sicuro per sempre.

Abbonati ORA a Internxt