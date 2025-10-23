 73% sconto, 100% privacy: l'offerta di ExpressVPN
La promozione taglia il prezzo dell'abbonamento biennale a ExpressVPN e aggiunge tre mesi gratis per l'accesso completo al servizio.
Non tutte le VPN sono uguali: quando stai scegliendo quale utilizzare, considera che gestirà l’intero traffico dati in ingresso e in uscita dai tuoi dispositivi. Ecco perché è bene affidarsi solo ed esclusivamente ai servizi che garantiscono la totale protezione della privacy, certificati e con una politica no-log per assicurare che nessuna informazione personale sia mai salvata o condivisa con terzi. Un esempio? ExpressVPN, che oggi propone uno sconto fino al 73% sull’abbonamento biennale, aggiungendo inoltre 4 mesi extra gratis.

Attiva ExpressVPN a -73%

L’offerta di ExpressVPN sta aspettando proprio te

La puoi usare su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea scegliendo tra smartphone, tablet, computer e altro ancora, grazie alle tante app ed estensioni da scaricare. Si tratta di una rete globale, con server in 105 paesi per navigare attraverso indirizzi IP geolocalizzati in ogni angolo del mondo, nascondendo quello reale. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità incluse come i server offuscati, Threat Manager per tenere lontani i malware, la gestione di connessioni in parallelo e MediaStreamer.

La promozione sui piani di ExpressVPN

Tutto questo alla massima velocità, adatta anche a gaming multiplayer e streaming 4K, nonostante l’impiego della crittografia AES a 256 bit. A rendere l’offerta una vera e propria soluzione all-in-one sono opzioni come il manager delle password, un IP dedicato, la scheda eSIM per navigare all’estero e gli strumenti di parental control.

Attiva ExpressVPN a -73%

Grazie allo sconto fino al 73% puoi attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN con prezzi da soli 3,49 dollari al mese. Come scritto in apertura, la sottoscrizione dà diritto anche a 4 mesi extra gratis, così da poter contare sulla protezione di un servizio premium fino all’inizio del 2028. La garanzia soddisfatti o rimborsati ti permetterà eventualmente di recuperare per intero la cifra spesa entro 30 giorni.

Pubblicato il 23 ott 2025

