Approfitta di questo sconto sulla PS5 Standard

Vale la pena segnalare su queste pagine una grande occasione per chi vuol acquistare PS5 Standard Edition: oggi, grazie a un’ottima offerta eBay dedicata, la console next-gen di Sony è proposta in sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del quasi inevitabile sold out.

L’affare su eBay: PS5 Standard Edition a -50€

Come ben sanno gli appassionati dell’ambito gaming, si tratta della versione di PlayStation 5 dotata del lettore per i giochi su disco e del controller wireless DualSense fornito in dotazione. È compatibile con l’intero catalogo della piattaforma, dunque con titoli come FIFA 23, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok e tutti gli altri. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo, fornito nel suo imballo originale integro e con garanzia ufficiale italiana. Puoi acquistare la PS5 Standard Edition al prezzo finale di 499 euro invece di 549 euro come da listino, grazie allo sconto di 50 euro proposto oggi.

A proporre l’affare è un venditore italiano che ha già ricevuto centinaia di feedback positivi dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Da segnalare infine la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, la console sarà presto a casa tua.

