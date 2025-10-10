 Sconto record: risparmia 591 euro sul Samsung Galaxy Z Flip7
Maxi sconto per lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7: inserisci questo codice e ottieni una riduzione record del prezzo.
Lanciato in estate, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 è protagonista di uno sconto record su eBay. La versione dello smartphone pieghevole con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è proposta in questo momento in offerta a -591 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale, per uno sconto che difficilmente potrà essere replicato altrove. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Compra Galaxy Z Flip7 a -591 euro

Samsung Galaxy Z Flip7: l’offerta da non perdere

Tra le specifiche tecniche figurano il display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici (FHD+, 120 Hz), quello frontale Super AMOLED da 4,1 pollici (1048×948 pixel, 120 Hz), il processore Exynos 2500, la fotocamera frontale da 10 megapixel e quella doppia posteriore da 50 e 12 megapixel, la connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, il supporto multi eSIM, la certificazione IP48, le protezioni Gorilla Glass Victus 2 e Advanced Armor Aluminum e la batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida. Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7

Grazie allo sconto di 591 euro puoi acquistare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 al prezzo finale di 688 euro, nella versione 12/256 GB. La colorazione è Jet Black, visibile qui sopra. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice TECHOCT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine seguente. Non serve altro.

Il codice sconto TECHOCT25 di eBay

Compra Galaxy Z Flip7 a -591 euro

A proporre l’affare è un venditore professionale italiano (UpgradeElettronica) che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi al 100% su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo smartphone pieghevole arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis. Attenzione: potrebbe andare sold out in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
10 ott 2025
