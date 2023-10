Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) a -560 euro

Grande occasione su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime per acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra in forte sconto. L’e-commerce ha appena fatto crollare il prezzo di 560 euro rispetto al listino ufficiale, garantendo al tempo stesso la disponibilità immediata e la spedizione gratuita per lo smartphone top di gamma.

-560€ per Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB

Ecco alcune delle specifiche tecniche che lo caratterizzano: display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 megapixel, selfie camera frontale da 12 megapixel e batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

Oggi, durante l’evento Amazon, Samsung Galaxy S23 Ultra nella configurazione appena descritta, nella colorazione Phantom Black, con il caricatore incluso, è in sconto al prezzo finale di 1.099 euro invece di 1.659 euro come da listino.

