SSD portatile Crucial X6 da 1 TB: a -45% è un regalo

Progettata per la portabilità, grazie al suo design compatto e resistente, la SSD esterna da 1 TB della linea Crucial X6 si trova oggi in sconto del 45% su Amazon. È acquistabile quasi a metà prezzo, un vero affare considerando le sue caratteristiche e le prestazioni fornite. Vediamo nel dettaglio cosa offre il dispositivo e per quali utilizzi è consigliato.

Crucial X6: SSD portatile da 1 TB a prezzo stracciato

Può arrivare a una velocità di 800 MB/s nel trasferimento dati, così da ridurre in modo significativo le attese durante il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione. Impiega l’interfaccia di connessione USB 3.2 con cavo USB-C fornito in dotazione. È garantita la compatibilità con computer Windows e macOS, Android e console come PlayStation o Xbox. Come anticipato, la scocca è realizzata in modo da resistere alle cadute accidentali da un’altezza massima di due metri, agli urti, alle vibrazioni e alle temperature estreme. Le dimensioni dell’unità sono pari a soli ‎6,9×1,1×6,4 centimetri, mentre il peso si attesta a 39 grammi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Prodotta da Micron, una delle realtà leader al mondo nell’ambito delle soluzioni per lo storage, la SSD esterna e portatile da 1 TB della linea Crucial X6 oggi può essere tua al prezzo finale di soli 73,18 euro invece di 133,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 45% applicato in automatico dall’e-commerce.

Da segnalare, infine, che Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua senza alcuna spesa aggiuntiva. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.