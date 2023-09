Stampante Epson multifunzione a prezzo stracciato

Approfittando dello sconto di Amazon su Epson Expression Home XP-2200, oggi è possibile acquistare la stampante multifunzione a getto d’inchiostro a un prezzo davvero conveniente. Dotata di connettività Wi-Fi Direct (oltre che del classico USB) per la gestione senza cavi dei documenti, supporta l’operatività anche da smartphone o tablet e attraverso il cloud.

Lo sconto su Epson Expression Home XP-2200

Impiega le cartucce della serie 604 (separate, così da favorire il risparmio), include uno scanner per la digitalizzazione del cartaceo e, all’occorrenza, può svolgere il ruolo di fotocopiatrice. Adatta alla casa e ai piccoli uffici, è versatile e completa. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) è possibile acquistare Epson Expression Home XP-2200 al prezzo finale di soli 57,99 euro, approfittando dello sconto del 19% proposto dall’e-commerce. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, è tutto pronto per essere messo nel carrello.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna a domicilio gratuita in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’acquisto, si riceverà la stampante multifunzione direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

