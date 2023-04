39% di sconto sulla stampante HP DeskJet Plus 4130e

HP DeskJet Plus 4130e è una stampante a getto d’inchiostro con supporto alla connettività Wi-Fi per gestire i documenti senza cavi, anche da smartphone e tablet: oggi è protagonista di un’offerta eBay che permette di acquistarla approfittando di uno sconto del 39% sul prezzo di listino. È incluso nella spesa un abbonamento di sei mesi al servizio HP+ che permette di ottenere cartucce gratis una volta esaurite quelle presenti nella confezione.

HP DeskJet Plus 4130e: l’offerta di oggi su eBay

Si tratta di una multifunzione, dotata dunque di scanner e fotocopiatrice, adatta all’utilizzo domestico in casa casa così come alla produttività nei piccoli uffici. Le prestazioni sono molto buone: arriva a una velocità di 8,5 pagine, sia a colori sia in bianco e nero. Il design del dispositivo è compatto ed elegante, con la superficie bianca e il solo logo del brand in evidenza. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HP DeskJet Plus 4130e al prezzo finale di soli 54,90 euro invece di 89,90 euro come da listino, grazie allo sconto del 39% applicato in automatico, senza bisogno di inserire alcun codice né di attivare coupon.

A proporre l’affare è un venditore italiano autorizzato dal marchio con oltre 244.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se la ordini subito, entro pochi giorni la stampante sarà sulla tua scrivania.

