Sconto di 106€ su questo tablet Android di Samsung

Grazie allo sconto di 106 euro rispetto al listino ufficiale proposto oggi, Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon è un’occasione da cogliere al volo. Si tratta di un tablet dal profilo elegante e con caratteristiche che lo rendono perfetto per l’intrattenimento multimediale: lo streaming di video, film ed episodi delle serie TV sarà un piacere per gli occhi e per le orecchie.

Samsung Galaxy Tab A8: super sconto su Amazon

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Nell’immagine qui sotto è possibile dare uno sguardo al design e alle dimensioni, mentre queste sono le specifiche tecniche integrate: display da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 1 TB, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, jack audio da 3,5 mm e batteria da 7.040 mAh per un’ottima autonomia. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di allungare le mani su Samsung Galaxy Tab A8, nella configurazione appena descritta, al prezzo di soli 173,99 euro invece di 279,90 euro, con un risparmio di 106 euro sul listino.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il tablet arriverà a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

