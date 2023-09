Amazon fa crollare il prezzo del tablet HONOR Pad X9

Progettato per offrire il meglio con lo streaming dei contenuti, le applicazioni e i giochi, HONOR Pad X9 è il tablet protagonista oggi di uno sconto del 20% sul listino grazie a una promozione in corso su Amazon. Tra i punti di forza vale la pena citare il design e un comparto hardware di fascia alta.

HONOR Pad X9: il tablet è un affare con questo sconto

Ecco le ottime specifiche tecniche integrate: display FullView 2K da 11,5 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 685, 128 GB di memoria interna, ben sei altoparlanti per un’esperienza audio senza compromessi, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamere anteriore e posteriore da 5 megapixel e batteria da 7.250 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è MagicOS basato su Android. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Il tutto è racchiuso in un solido corpo in metallo dallo spessore pari a soli 6,9 millimetri. Al prezzo finale di 199,90 euro, grazie allo sconto applicato oggi in automatico da Amazon, HONOR Pad X9 è la scelta perfetta per chi cerca un tablet evoluto da dedicare all’intrattenimento multimediale e al gaming.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

