SCONTO x3 per il supporto tablet che gira a 360 gradi

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che propone il supporto girevole per tablet di LISEN, con rotazione a 360 gradi, addirittura in triplo sconto. La promozione ti permette di acquistarlo al prezzo stracciato di soli 14,43 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Può tornare utile con qualsiasi dispositivo dalla diagonale compresa tra 4,7 pollici e 15,6 pollici, quindi anche con smartphone ed eBook reader. All’occorrenza è anche possibile inclinarlo per creare il setup perfetto, in ogni situazione.

L’offerta di Amazon sul supporto per tablet di LISEN

È realizzato in lega Al-Ti e super resistente: può supportare carichi fino a 20 Kg, dunque può essere utilizzato anche con i notebook. Ciò nonostante, il suo design pieghevole consente di portarlo facilmente ovunque, anche trasportandolo in borsa, nello zaino o nella custodia del notebook. Vuoi saperne di più? Non devi far altro che dare uno sguardo alla descrizione completa.

Invece di pagarlo 26,99 euro come da listino, puoi acquistare il supporto per tablet girevole di LISEN al prezzo finale di soli 14,43 euro. Come fare? È molto semplice, è merito del triplo sconto proposto in questo momento dall’e-commerce. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per la seconda devi attivare il coupon dedicato e per la terza applicare il codice promozionale BVYS62EA che trovi nella scheda del prodotto.

Se hai un abbonamento Prime e lo ordini adesso, arriverà a casa tua (o prezzo un punto di ritiro a tua scelta) già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, attraverso la sua rete logistica.