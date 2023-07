Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a -43%: senti che sconto

Un brand, una garanzia: gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano l’ultima generazione di una linea apprezzata dagli utenti. Oggi meritano un passaggio su queste pagine per segnalare lo sconto del 43% su Amazon che li propone quasi a metà prezzo. La spesa crolla al minimo storico per un modello progettato per dare il meglio con musica, podcast, telefonate e interazione con gli assistenti virtuali.

Quasi metà prezzo per Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Quali sono i punti di forza di queste cuffie senza fili? Sicuramente l’autonomia di 20 ore, grazie alla custodia in dotazione. Poi, la certificazione IP54 che garantisce la resistenza al contatto con l’acqua. A questo si aggiungono la cancellazione dei rumori basata sull’intelligenza artificiale, il supporto alla ricarica wireless, la compatibilità con la tecnologia Bluetooth 5.3 e il driver dinamico da 12 mm per una qualità del flusso audio senza compromessi. Per saperne di più consultare i dettagli riportati nella descrizione completa.

In questo momento, i Redmi Buds 4 Lite nella colorazione White sono in offerta al prezzo finale di soli 19,99 euro invece di 34,99 euro come da listino. C’è uno sconto anche sulla versione Black, ma il costo finale sale a 22,98 euro.

Chi effettua subito l’ordine riceverà gli auricolari wireless di Xiaomi già entro i prossimi giorni. Inoltre, Amazon garantisce la spedizione gratuita a tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa).

