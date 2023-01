Redmi Note 11S: lo smartphone Xiaomi è un affare

C’è un motivo molto valido per cui Xiaomi Redmi Note 11S si trova in cima alla classifica degli smartphone più venduti su Amazon: il suo rapporto qualità-prezzo. A migliorarlo ulteriormente oggi è il forte sconto proposto dall’e-commerce, che lo rende un vero affare da non lasciarsi sfuggire. Basato su Android e con pieno accesso a Google Play per il download delle applicazioni, è un must have.

Smartphone Xiaomi: lo sconto Amazon su Redmi Note 11S

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz e risoluzione FHD+, processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, supporto dual SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Redmi Note 11 S di Xiaomi nella sua colorazione Graphite Grey (visibile nell’immagine qui sopra) al prezzo finale di soli 201 euro, in forte sconto rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro mercoledì sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.