SCONTO+COUPON per questa Telecamera di Sorveglianza Xiaomi!

La YI Home Pro 2K si presenta come una telecamera compatta, con delle dimensioni di appena 7,2 x 7,2 x 4,2 cm. La sua portabilità e facilità di installazione la rendono adatta a qualsiasi angolo della casa. Dotata di un robusto supporto inclinabile, potrai posizionarla in qualsiasi angolazione, garantendo una visione ottimale dell’ambiente monitorato.

La risoluzione dei video registrati dalla YI Home Pro 2K raggiunge i 2304 x 1296p, assicurando immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di illuminazione scarsa. La sua visione notturna è supportata da 8 LED infrarossi invisibili al buio, assicurando chiarezza anche in oscurità totale.

La telecamera è dotata di un avanzato sistema di rilevamento intelligente basato sull’intelligenza artificiale, capace di distinguere con precisione persone, veicoli e animali. Questa funzionalità contribuisce significativamente a ridurre i falsi allarmi, migliorando l’efficienza del sistema di sicurezza.

Per personalizzare l’esperienza dell’utente, questa telecamera Xiaomi offre una serie di impostazioni. È possibile definire un’area di attività personalizzata, focalizzandosi sull’area da voi indicata, programmare l’attivazione automatica della sorveglianza in determinati orari e programmare lo spegnimento automatico quando non è in uso. Un ulteriore livello di sicurezza è dato dalla possibilità di impostare un codice PIN separato per la telecamera, garantendo una doppia protezione della privacy. Insomma, Xiaomi non delude davvero mai!